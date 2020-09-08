隨著外送平台的崛起，不少人選擇閒暇之餘兼差外送員賺外塊，最近有名UberEats正妹外送員在LINE群組爆紅，原來她不僅臉蛋甜美、皮膚白皙，還有豐滿的上圍，讓許多網友看了直呼：「這麼正會想外帶兩份，一份留給妳！」

照片中，該名外送員正妹將頭髮綁成包頭，雖然戴著黑色口罩，仍可從眼睛和上半臉看出是個漂亮女孩，她身穿灰色的貼身背心，深U領口滾出白皙北半球，事業線也相當深長，下半身搭配黑色真理褲，露出修長又筆直的美腿，騎著腳踏車揹綠色外送箱，養眼的畫面使網友看得出神，紛紛留言：「看到馬上說，要不要進來一起吃」、「這樣送小費是不是比較多」、「也太犯規了！」、「可以送到家嗎」。

這名美女外送員的真實身分是JKF女郎「Judy邱比特」，身高158公分、體重44公斤，擁有32C罩杯的身材，時常在網路曬出辣照，吸引16萬粉絲追蹤，興趣是旅遊、美食，希望能走遍所有的海島國家。

除了有JKF女郎的身份，Judy還是一名百貨櫃姐，並不是真的UberEats外送員，會拍下這組照片的原因，是想體驗外送員的辛苦，向朋友租借裝備隨手拍下來，意外受到網友瘋傳，讓她直呼意外、感謝大家的支持。

(中時新聞網)