國道1號驚見男子「來回穿梭」 4車8警才將他制服

把高速公路當人行道？7日上午，國道1號南下106K處，一名男子竟然在車道上「來回穿梭」，經過車輛急閃煞車、差點發生車禍，國道警獲報到場處理，男子不聽勸阻還推倒員警，最後警方加派人力，共出動4車8警才終於將男子制伏，最後依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦。

公路警察局第二公路警察大隊表示，7日上午7時31分接獲民眾通報，指稱在國道1號頭份南下106.7K處，有男子在路肩上行走；警方派員到場發現，這名李姓男子闖入車道中央分隔島，來回穿越高速公路，造成來往車輛急煞閃避險釀事故，相當驚險。

員警立即下車勸阻李男，豈料他非但不聽勸還動手推倒員警，造成沈姓員警左手擦傷，李男自己則是左膝擦傷。員警呼叫警力支援，最後總共派出4車8人，以優勢警力將李男壓制在路肩。

李男向警方表示，自己是被朋友丟包，才會在路肩行走，最後他被依公共危險及妨害公務罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

(中時新聞網)