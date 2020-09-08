2022年台北市長選舉各政黨已著手佈局，最新民調顯示，若2022台北市長由國民黨立委蔣萬安與衛福部長陳時中對決，蔣萬安將小勝。對此，精神科醫師沈政男表示，若沒有意外，國民黨將會拿下台北市長，因為陳時中能不能選仍是一個問號，且蔣萬安實力相當堅強。他也提及，衛福部正面臨疫情、食安兩個挑戰，都需要陳時中坐鎮，且民進黨高層要不要讓陳時中選台北市長也是未知數。

沈政男在臉書撰寫「國民黨是個沒有希望的政黨？」一文，並提出幾點分析。首先，沈政男指出，最新民調顯示，2022台北市長支持度最高是國民黨的蔣萬安，甚至贏過陳時中。2022如果沒有意外，國民黨就會拿下台北市長，因為陳時中能不能選台北市長仍是一個問號，且蔣萬安的個人實力相當堅強。沈政男也直言，陳時中肯定想選台北市長，問題是他能否從衛福部脫身，仍是問號。衛福部現在有兩個挑戰，包括疫情和食安，都需要陳時中坐鎮，而且不是一時三刻可以處理乾淨。民進黨高層要不要讓陳時中選台北市長也是未知數，因為台北市長是未來總統跳板，想選的人不少。

沈政男也認為，蔣萬安是國民黨的未來希望，他在2018險些選台北市長，但他忍住了，可見並不急躁。他的個人形象與這些年在政壇的表現，都保鮮又增值。沈說蔣還有一個優勢，就是台灣民眾對蔣經國相當懷念，蔣萬安可以直接搭上便車。「蔣萬安有多強？丁守中都差點撂倒柯文哲了，如果2018是蔣萬安出馬，歷史已經改寫。歷經四年磨練，他當然更有本錢了」。

沈政男說國民黨的未來希望是蔣萬安，現在的希望則是侯友宜。以台灣的民粹氛圍，侯友宜如果能將高支持度延續到2024，那麼屆時代表國民黨選總統，也不是不可能。侯友宜為什麼受歡迎？全因「像蔣經國」。沈說侯對於敏感政治議題謹慎發言，把主要形象建立在勤政愛民。侯友宜政治性格踏實，不搶鋒頭更不高傲，操守無懈可擊，若民進黨在2024派出鄭文燦，侯友宜當然必須做先鋒。

(中時新聞網)