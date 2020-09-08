國民黨立委馬文君8月28日指出，美方建議國軍強化「岸防巡航飛彈」（CDCM）系統，購入美製RGM-84魚叉攻船飛彈，但其實國產飛彈也能達到相同標準，既然可以自製，何必外購？馬文君今天查閱國防部預算後發現，果然當初的擔憂「一語成讖」，高達新台幣800億元的預算規模，將排擠其他國防採購案。

馬文君指出，魚叉攻船飛彈不論射程、速度與殺傷力，都與國軍自製，服役多年且性能表現穩定的雄風二型、三型飛彈類似，既然能夠自製，何必外購？預算更由最初的新台幣500億元，爆增至800億元，合理懷疑這項採購案是屈從美方政治壓力，替魚叉攻船飛彈的製造商，陷於疫情困境的波音公司出清存貨。

馬文君指出，換裝中的國產飛彈，包括機動型雄二反艦飛彈、天弓三型防空飛彈，與天劍二型陸射系統，110年度預算都被推遲延後。其中，海軍司令部將採購中科院「機動飛彈車」的年度預算緊縮近7億元，採購國產反艦飛彈系統預算被延後執行，陸軍向中科院採購新型野戰防空武器系統的預算也被減列5億元。

此外，空軍陸基防空飛彈系統案，即天弓三型防空飛彈，原本編列72.8億元，但最新預算案改列為47.6億萬元，更有高達25億元被推遲延後。

馬文君表示，為了滿足美方要求，我們必須勒緊褲腰帶，但其實更令人遺憾的是，犧牲國軍研發自製，服役多年，且性能類似的飛彈系統。換句話說，國軍自製能量越大，向美採購動機就越低，美方「在商言商」，未必樂見國軍成功。馬認為，建構台美關係固然重要，也要堅守自主性。

(中時 )