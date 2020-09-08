國民黨今天決定邀請前立法院長王金平率團出席海峽論壇。王金平表示，他希望藉此行緩和兩岸緊張情勢，進行活動會遵守相關法規，若總統蔡英文要見他，不管行前還是回國後，他也一定遵從。

中國9月20日將於廈門舉行第十二屆「海峽論壇」，國民黨主席江啟臣今天決定派團出席，由王金平擔任團長、國民黨秘書長李乾龍擔任副團長。

國民黨表示，以王金平的經驗與聲望，必能向大陸有效傳達台灣人民對兩岸情勢的關切，促進兩岸社會的諒解，王金平是代表團團長最佳人選。

王金平下午受訪表示，大約兩週前，江啟臣就透過電話及見面方式，希望他代表國民黨參加論壇，他之所以會同意，是認為兩岸處於緊張關係，且情勢上沒有轉圜，讓大家很憂心，希望藉此行機會緩和雙方，彼此互相尊重、愛護及理解對方，能夠讓兩岸的和平態勢持續。

對於是否有安排跟中方高層見面，王金平表示，客隨主便，沒有安排，但論壇應該會安排他在會中致詞，他也會有所準備，到時大家就會知道，也會完整向國人報告。代表團預計16日從台北出發前往廈門，21日返國。

至於江啟臣是否有交代傳遞給中方的訊息，王金平說，目前還沒有，他隨時都可以跟江啟臣見面討論，當然會依照黨的意思活動，且李乾龍會隨團前往，也會代表國民黨做說明。

媒體詢問，陸委會日前表達禁止國人參加海峽論壇等相關活動，王金平認為，陸委會是依據法律規定所做的告知，這是一個提醒，從來都沒有不要他去的意思，而他當然也會遵守相關法規進行活動。

王金平強調，海峽論壇是民間交流性質，原則上就是兩岸間包括宗教、宗親、教育、文化、經貿的民間交流重要場所。目前兩岸官方沒有往來，海基會、海協會也沒有往來，基於這樣的情況，國民黨需要更主動扮演重要的責任，讓兩岸互相交流了解溝通，緩和兩岸緊張情勢。

對於是否擔心參加海峽論壇被貼標籤，王金平表示，能夠和緩兩岸緊張氣氛，讓兩岸和平出現好契機，這都是該做的事，該走的路，他尊重外界看法。

(中時新聞網)