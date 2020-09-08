大陸住房和城鄉建設部7日就《住房租賃條例（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。其中明確指出住房租賃企業不得以隱瞞、欺騙、強迫等方式要求承租人使用住房租金貸款；不得以租金優惠等名義誘導承租人使用住房租金貸款，不得在住房租賃合同中包含租金貸款相關內容。

據人民網引述該《徵求意見稿》，出租人將不符合工程建設強制性標準、消防安全要求或者室內裝修國家有關標準的住房，以及其他依法不得出租的住房出租，或將廚房、衛生間、陽台和地下儲藏室等非居住空間出租的話，由房產管理部門給予警告、責令限期改正；情節嚴重個人處1萬元（人民幣，下同）以上5萬元以下的罰款，對單位處10萬元以上50萬元以下的罰款。

此外，《徵求意見稿》中也明確說明，直轄市、設區的市級人民政府應當建立住房租賃指導價格發佈制度，定期公佈不同區域、不同類型租賃住房的市場租金水準資訊。對於租金上漲過快的，可以採取必要措施穩定租金水準。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，這條規定有3個含義。第一是租金指導制度將加快建立，形成地方基準租金的概念。第二透過租金公示制度加快建立，後續各個區域和不同住房都會公佈相關租金資訊。

第三則讓租金監管制度將加快建立，使得「穩租金」，成為「穩房價、穩地價、穩預期」後的第四穩。

(旺報 )