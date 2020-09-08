證交所攜手臺南企業主聯誼會億載會，共同於11日舉辦「億載拾捌，上市風華」論壇與上市公司業績發表會為雙方首度合作並移師臺南舉辦，證交所此次上市公司業績發表會，共邀請神隆（1789）、東陽（1319）、大亞（1609）及南六（6504）等4家上市公司，向投資大眾說明財務業務情形，展現競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

證交所表示，11日上午場為景氣展望暨投資人關係主題論壇，下午則辦理上市公司業績發表會，提供臺南投資人與上市公司溝通平台。今年全球受疫情影響總體經濟巨幅波動，面對後疫情時代，對於下半年景氣展望，更是上市公司及投資大眾所關心，此次活動邀請財團法人中華經濟研究院副院長王健全，以「後疫情時代全球及台灣經濟情勢分析」為題進行演講。

接下來並邀請投資人關係協會副理事長郭宗霖及勞動基金運用局國內投資組組長游迺文，分別就「善用投資人關係實現公司價值」及「股東行動主義下機構投資人角色與功能」為題發表看法。

(工商 )