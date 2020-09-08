受到美股大跌影響，近一周台股靠權值股撐盤表現在高檔震盪中仍維持小紅0.08％，台股基金績效則是在其他各類股跌勢下表現下跌居多，不過仍有9檔台股基金逆勢上漲，更打敗大盤。

統計132檔(不含法人機構級別)台股基金近一周績效，其中以群益長安基金3.03％表現居冠，其他依序為野村台灣高股息1.35％、街口中小型1.02％、匯豐成功1.01％、景順台灣科技0.59％、新光台灣富貴0.33％、路博邁AR台灣股票T累積級別(新臺幣)0.18％、景順主流0.18％、群益中小型股0.15％。

投信法人表示，資金行情未退，台股後市仍可期，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，特別是強者恆強的基金在選股策略上更是優勢，短期大盤若有拉回，建議仍可以台股基金逢低分批布局。

群益長安基金經理人王耀龍指出，因疫情所帶動的各種產業，在仍未有最終解藥出現下，需求可望持續。各主要央行貨幣政策持續寬鬆，推估仍有利資本市場後續表現。由於各國經濟解封將帶動總經數據自谷底回升，市場資金也仍然充沛，後續行情仍以偏多看待。

台股投資策略還是選股不選市，操作上仍建議採取拉回買進策略為佳，有成長動能且評價合理個股仍是較佳選擇，目前持續看好績優且有展望成長型的公司。上半年半導體與蘋概股獨領風騷，下半年在蘋概股利多實現後，明、後兩年整體的大盤趨勢，如：5G網通將有機會接棒。此外，持續看好AMD、生技、IC設計、Apple供應鏈等類股。降低伺服器、光學、景氣循環等類股。

群益中小型股基金經理人楊遠瀚指出，台灣加權指數在相對位置已高、市場利多逐漸鈍化下，開始關注後續可能的潛在利空，預期大盤將呈現區間震盪且幅度加劇。美股與台股財報陸續公布，美國企業受到第二季lockdown(封鎖)影響，市場已下修財報獲利預期。後續仍需觀察企業對於下半年與明年營運展望是否可明顯優於市場預期。

此外，中美貿易摩擦升溫，華為禁令、去中、去美化的相關廠商後續營運展望為影響近期盤面波動較大。後續觀察重點為疫苗進度、美國總統選舉民調變化、華為禁令相關供應鏈取得許可函進度。

在投資布局方面，科技股仍是接下來的投資主軸，最值得關注的四大產業分別為半導體、5G基地台與通訊設備、物聯網和雲端產業，以及AI人工智慧。

(工商 )