東陽8月合併營收14.31億年減14％ Q4旺季有望回穩 15:062020/09/08 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結8月合併營收14.31億元、年減14.52％，累計前八月合併營收110億元、年減21.98％。東陽總裁吳永祥表示，面對即將進入第四季的傳統旺季，東陽的AM（售後維修）、OEM（車廠代工）汽車零件事業部門加緊腳步做準備。 東陽表示，AM事業8月自結合併營收10.32億元，前八月自結累計合併營收80.40億元。東陽OEM事業8月自結合併營收3.98億元、年增約4％，累計前八月合併營收29.61億元，若加計非具控制權事業，則OEM整體前八月營收達146.22億元。 (工商 ) #東陽 #合併營收 #OEM #事業 #旺季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聖暉8月營收大增逾3成早盤股價上漲 09:402020/09/08 財經 鴻海8月營收 今年高點 04:102020/09/08 證券．權證 湧短急單 上銀營收轉正成長 04:102020/09/08 證券．權證 出貨給力 聯詠8月營收登頂 04:102020/09/08 證券．權證 《業績-汽車》東陽8月營收年減14.52％ H2逐季增溫 10:512020/09/08 財經 全球傳動8月合併營收 創近22個月新高 10:202020/09/08 財經 華宏8月營收 面板帶旺 04:102020/09/08 證券．權證 《半導體》華邦電8月營收攀高 外資連3買 10:002020/09/08 財經 銷案開紅盤 海悅8月營收增逾二倍 04:102020/09/08 證券．權證 國巨、禾伸堂8月營收讚 04:102020/09/08 財經要聞 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 壽險董總不受教 黃天牧怒了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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