東陽（1319）自結8月合併營收14.31億元、年減14.52％，累計前八月合併營收110億元、年減21.98％。東陽總裁吳永祥表示，面對即將進入第四季的傳統旺季，東陽的AM（售後維修）、OEM（車廠代工）汽車零件事業部門加緊腳步做準備。

東陽表示，AM事業8月自結合併營收10.32億元，前八月自結累計合併營收80.40億元。東陽OEM事業8月自結合併營收3.98億元、年增約4％，累計前八月合併營收29.61億元，若加計非具控制權事業，則OEM整體前八月營收達146.22億元。

(工商 )