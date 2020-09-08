美股昨日休市，亞股今日普漲，台股也在台積電(2330)、鴻海(2317)攜手引領電子族群回升之下，推動大盤最高來到12702.55點，惟股王大立光(3008)多頭欲振乏力，加上聯電(2303)噴量回跌逾3.5%，而昨日強勢的航運、鋼鐵、塑化、太陽能、風電等族群，今日也紛紛轉弱，牽制多頭始終無法有效收復12700關，5日線站不穩、月線也摸不著，終場集中市場收12663.56點，漲62.16點，總成交值再縮減至2045.72億元；店頭市場收165.51點，漲1.34點，總成交值529.10億元。分析師表示，台股今日反彈未能放量，各股輪動快速，短線難脫續震盪整理格局，本周為上市櫃公司8月營收公告高峰期，可關注營收成長、基本面較佳個股。

盤面上，防疫概念股回神，科妍(1786)挾8月業績締新猷利多爆量跳空漲停鎖死，激勵台康生技(6589)跟隨放量漲停，其餘中化生(1762)、懷特(4108)、神隆(1789)、國光生(4142)、亞諾法(4133)等也紛紛大漲逾3~7.5%不等，拉抬生醫類指收漲1.97%，成為今日類股漲幅王。晶圓雙雄今日漲跌互換，台積電(2330)開高後持穩430元之上，領軍半導體族群回升，然昨日挾量衝高的聯電(2303)晨盤攻上24.6元後，調節賣壓傾巢而出，噴出逾31.6萬張大量、回跌3.61%，鈍化電子反攻力道。PCB族群盤初獲買盤點火，由南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)等ABF基板三雄領軍攻高，惟多方後繼無力，近午景碩更一度翻黑，交棒挾量衝上漲停的聯茂(6213)領軍。國巨(2327)8月營收衝上近兩年高，月增4%、年增1.1倍，今日股價走高逾4.32%慶功，帶動禾伸堂(3026)跟漲近2.5%。

匯市方面，新台幣今日不畏美元轉強，早盤直接升破29.3元整數價位，最高衝上29.295元兌1美元，創1餘月來波段新高，上半場收29.3元、升值2.24角。外匯交易員認為，目前國際情勢沒有太大變動，短線預期守穩在29.5元防線，靜待17日的央行理監事會消息。

分析師表示，台股今日進行反彈，但量能並未放大，可見得上方跳空缺口仍有壓力，觀察外資動向，外資連兩日賣超，昨日在現貨賣超近百億偏空調整，但在期貨加碼多單，淨多單口數重返3萬口。台股目前還在月線反壓之下，操作上不宜躁進。

(時報資訊)