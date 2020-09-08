瘋狗浪奪4命 家屬現場招魂場面哀戚 15:122020/09/08 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭城大溪漁港北堤昨發生釣客遭瘋狗浪沖走意外，今天死者家屬在岸巡人員的陪同下前往北堤招魂。（李忠一翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣頭城鎮大溪漁港北堤昨發生瘋狗浪沖走釣客意外，造成4名釣客死亡，今天（8日）已有釣客家屬在第一岸巡隊的陪同下，穿上救生衣，前往大溪漁港北堤招魂，家屬呼喊：「快回來。」目前大溪漁港北堤拉起封鎖線，今天也未見釣客前來。 由於有釣客是隻身前往，且意外發生時不少釣客都被沖入海中，監視器也沒針對熱門釣點紅燈塔區拍攝，岸巡與消防擔心，還有其他釣客被沖走，海上搜尋行動將維持到10日中午12時止。 (中時 ) #釣客 #漁港 #大溪 #北堤 #招魂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 這8天生日最幸運 紙本藝FUN券抽出65.9萬人 09:192020/09/08 生活 無人管理 琉球漁會憂悲劇恐重演 04:102020/09/08 社會新聞 亡羊補牢 禁釣區強制驅離 04:102020/09/08 社會新聞 高雄男快車撞小黃奪兩命 家屬：有癲癇紀錄 12:092020/09/08 社會 北士林園區話題超夯 他轉手豪宅大賺千萬 12:392020/09/08 房市新訊 核三驚傳工安意外 作業員踩空墜落頭撞地命危 11:182020/09/08 社會 瘋狗浪奪命 宜蘭非垂釣區將加強勸離 13:272020/09/08 社會 一銀盜領案 外籍犯今出獄暫收容 04:102020/09/08 社會新聞 北士科園區夯 文林北路豪宅轉手大賺逾千萬 10:232020/09/08 財經 無聲殺手！1千公里外「海神」掀大浪吞殺4釣客 吳德榮曝原因 11:012020/09/08 生活 社會熱門新聞 網紅是非多 搶生意互告 - 社會新聞 - 中國時報 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 衛生局女員工墜樓亡 執行長妻告通姦不起訴 - 社會 驚見老公摸女「下面」 還直播「大姨媽到訪」妻子崩潰 - 社會 獨》台中豐原天然氣「連環漏」 修復竟要等1個月 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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