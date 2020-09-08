宜蘭縣頭城鎮大溪漁港北堤昨發生瘋狗浪沖走釣客意外，造成4名釣客死亡，今天（8日）已有釣客家屬在第一岸巡隊的陪同下，穿上救生衣，前往大溪漁港北堤招魂，家屬呼喊：「快回來。」目前大溪漁港北堤拉起封鎖線，今天也未見釣客前來。

由於有釣客是隻身前往，且意外發生時不少釣客都被沖入海中，監視器也沒針對熱門釣點紅燈塔區拍攝，岸巡與消防擔心，還有其他釣客被沖走，海上搜尋行動將維持到10日中午12時止。

(中時 )