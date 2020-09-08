由點合數位媒體代理的忍者卡牌RPG手遊《忍者契約》，今（8）日宣佈遊戲將於9 月10日在雙平台正式上線，並同步釋出特色玩法及代言人黃鴻升（小鬼）分享遊戲體驗影片，供玩家先睹為快。此外，事前登錄活動已有40萬人熱情參與，尚未加入的玩家，趕緊把握機會，就可獲得SSS卡牌「龍影之刃」、史詩十連抽以及眾多超值好禮，誠摯邀請玩家進入《忍者契約》，一起闖蕩忍者大陸！

遊戲代言人黃鴻升（小鬼）分享遊戲體驗

君臨忍者大陸 各路忍者大集結！

迅疾如雷的龍影之刃、一擊千斬的劍聖、鎮守邊疆的六道海皇等上百位風格迥異的忍者，全由日本頂級畫師打造！玩家可透過每場征戰，仔細探索忍者們不為人知的故事，一一揭曉忍者大陸背後真相，並在亂世中創造屬於你的忍者紀元！

參加預約 專屬忍者十連抽(圖/點合數位媒體提供)

礦戰系統 豐富資源輕鬆拿

遊戲內也提供全新SLG礦戰系統，讓玩家與幫會兄弟一起馳騁沙場，征戰全服，佔領優質礦源，輕鬆贏得海量鑽石等豐富資源！

全新SLG礦戰系統(圖/點合數位媒體提供)

(科技)