「裝潢技術人力培育班」始業式由師長帶領學生通過規矩門。（東勢高工提供／王文吉台中傳真）

「裝潢技術人力培育班」學生向業師拜師奉茶。（東勢高工提供／王文吉台中傳真）

「裝潢技術人力培育班」舉辦第6屆學員入門拜師禮及始業式。（東勢高工提供／王文吉台中傳真）

台中市東勢高工與台灣行動菩薩助學協會攜手推動「發願成才」計畫邁入第6年，8日上午舉行「裝潢技術人力培育班」第6屆學員入門拜師禮及始業式。台中市教育局高中職科湯惠玲科長、台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華、祕書長游金洲及龍寶建設董事長張麗莉、詳賀公司董事長蔡清福及多位國高中校長皆蒞臨盛會。

台灣行動菩薩助學協會成立於2004年，以「獎助家境清寒學生及辦理公益活動」為宗旨，每學期資助90多所國中、小學，提供升學獎助金、營養午餐費等，並積極辦理各項教育及文化相關活動。基於「給他魚，不如教他捕魚」之理念，協會從2015年開始與東勢高工共同推動「發願成才」培育計畫。

「裝潢技術人力培育班」以東勢高工日校建築科、家具設計科及室內空間設計科學生為主要對象。課程重視技術養成，結合業師指導及產業實習，將業師的實務經驗融入教學，包含技術訓練與職場體驗等；至於品格相關課程，培養學生具備符合未來工作需求的心靈素養，並重視學生的生活教育及品德修養。

入門禮由師長帶領學生通過外圓內方的「規矩門」，引喻「師父引進門，修行在個人」，並期勉學生做人做事要有規矩，為人處事更要外圓內方，寬以待人，嚴以律己，更要效法巧聖先師魯班公創制規矩繩墨的精神。拜師禮由學生向師長奉茶，以示尊師重道之摯忱，祈望恩師傾囊相授，成就專業。

台灣行動菩薩助學協會特別捐贈「發願成才」計畫學生工具包，讓學生有豐富的實習資源。學生奉敬師茶之後，師長則將包含鉋刀、鋸子、鑿刀等木工技藝所需的工具包回贈學生，象徵經驗技藝之傳承，期望青出於藍而勝於藍，讓木作行業更為光大。

東勢高工校長周文松表示，專班成立主要的意義與價值包括一、保留學生在校完整學習的精神，創新產學合作新典範；二、由產業界資源挹注，減輕學校及政府的教育經費負擔；三、就業導向的課程設計，畢業即就業，翻轉學生的命運；四、企業善盡社會責任，培育基層技術人才，締造產學雙贏的契機。

(中時 )