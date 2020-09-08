1名與同事到金門旅遊的張姓越南籍移工，昨（7）日欲返台時在機場通關被查獲行李中有一顆步槍子彈，情治單位判定是越南軍方使用的槍彈。他表示，子彈是在越南好朋友送的紀念品，他很珍惜雙方的情誼，一直放在包包裡，跟著他走東去西，不知道在台灣是違法的事，檢方訊後請回。

去年8月合法入境受雇的張姓移工是跟著老板和跟同事一行多人，趕搭目前國旅的熱潮，來離島金門進行3天2夜的旅遊，昨天下午3時許搭機返台前，才被查獲攜帶子彈趴趴走，由縣刑大協助製作筆錄和送辦。

目前引起各單位關注的是，這顆子彈如何跟著他從越南跨國入境台灣，又從台灣跨海來到金門，一路通行無阻，顯然是通關安檢出現漏洞，必需趕快檢討封補破口。

曾經是「戰地」的金門，常有一些奇怪的事發生，2014年1名何姓女大生到海邊散步撿到1顆7公分多長生鏽的子彈，準備帶回台灣當紀念品，結果也是在尚義機場通關時遭航警發現，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，最後檢方認定她沒有犯意請回。

另在2017年更有1名在警政署服務的2線3星林姓警官到金門出差，結果在尚義機場通關返台時，遭航警查獲行李內有2顆制式90手槍子彈。由於他曾在台北市刑大、派出所服務，懷疑子彈可能是當年外勤同仁遺留下來，行李袋未清理乾淨，後來轉手給他使用，才發生這種夾帶「闖關」的情事。

(中時 )