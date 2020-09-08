新北勢三級棒球錦標賽，市長侯友宜與「龍捲風左投」林昱珉上演投打對決。（許家寧攝）

新北市侯友宜揮棒落空，完成開球儀式。（許家寧攝）

穀保家商「龍捲風左投」林昱珉，為現場球探觀察重點。（許家寧攝）

邁入第八年的新北市長盃三級棒球錦標賽，8日在新莊棒球場熱鬥開打，開幕典禮由市長侯友宜與穀保家商「龍捲風左投」林昱珉上演投打對決，宣布球賽正式點燃戰火，今年全市共34隊報名參賽，強投豪打競相飆速，競爭冠軍金盃。

109學年度新北市長盃三級棒球錦標賽，今舉行開幕典禮，由曾飆出149公里速球，有黃金左腕之稱的U18世界盃國手林昱珉旋風開球，侯友宜扛著球棒上場，笑說小時候因體型壯碩被教練相中拉去當捕手，最後揮棒落空，完成開球儀式。

侯友宜說，新北市三級棒球近年蓬勃發展，已從17隊成長到34隊，包括少棒22隊、青少棒11隊以及青棒6隊，這次更加入男女混合組競賽，是一座精緻、有戰力的棒球城市，而且戰績亮眼，新北市在美國小馬聯盟盃和王貞治盃都奪冠。

穀保家商投手林昱珉，因獨特投球姿勢有「龍捲風左投」的稱號，去年狂掃多項賽事最佳投手獎及MVP，吸引球探觀戰，至於福營國中李玟勳為罕見的「學霸國手」，除獲選美國小馬聯盟青少棒錦標賽中華代表隊，課業排名始終保持在全校前3名。

新北教育局表示，賽程即日起陸續展開，共計有34支代表隊，各級球隊臥虎藏龍，比賽勢必精彩可期，本次少棒、青少棒及青棒組決賽賽程將有安排數位平臺轉播，無法前來新莊的朋友可透過Youtube觀戰，一同為熱血的棒球小將們加油打氣。

(中時 )