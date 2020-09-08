國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，立委蔣萬安已表態參選下屆台北市長。被問到相關問題，蔣本人也微笑不否認。民調也顯示，蔣萬安勝過民進黨目前呼聲最高的衛部長陳時中達4.6個百分點。台北市議員徐巧芯直言，蔣讓民進黨網路側翼與支持者們集體崩潰，崩潰到自家人都開始內鬨了。

根據《ETtoday新聞雲》民調，藍營中，台北市民最支持蔣萬安，支持度42.5％，羅智強的支持度僅12.5％；若由蔣萬安與陳時中代表藍綠對決，蔣萬安獲43.7％支持度，勝過陳時中的39.1％，兩人差距4.6個百分點。

徐巧芯在網路政論節目《鄉民來衝康》表示，最近發現一個很有趣的現象，自從蔣萬安勝陳時中的民調出爐，綠營網路側翼集體崩潰！他們崩潰的方式很好笑，第一個是從蔣的「血統」下手，血統又有分兩派，一派說蔣是「殺人魔王的後代」，一派則說《蔣經國日記》裡寫他不是蔣家後代，讓人看了啼笑皆非，呼籲這兩派最好在選舉前先打一架，決定要採取哪一派說法再來；第二個則是開始把怒火飆向台北人，痛罵台北人活該、好爛云云，他也呼籲這些人的攻擊能繼續、請這些人加油。

徐巧芯更指出，這是從2020選舉以來，第一次看到民進黨網路側翼與支持者們如此慌亂，亂到亂打，打到人家會覺得莫名其妙、到底在幹嘛？種種行徑「就跟歧視選民有87%像」！民進黨前立委段宜康也曾公開表示「歧視花蓮選民」，當時就遭各界撻伐；如今網路上很多「鍵盤支持者」也在鄙視台北市的市民，只因為一次的民調蔣萬安領先就全盤崩潰，「所以我希望他們可以一直崩潰，崩潰到2022年！」

(中時新聞網)