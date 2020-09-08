孟辰｜變身男人之旅

「聲林之王」亞軍林孟辰今年夏天推出首支創作〈畢業哥〉成績亮眼，正如火如荼準備更多作品跟大家見面，部分作品也已經到了錄音階段，突然收到兵單，只能先完成兵役再繼續完成作品。對於突然收到兵單，林孟辰興奮表示：「因為真的很突然，本來有點擔心自己正在前製的歌曲作品，但後來想想４個月很快啦，可以當作是一個讓自己沈澱的機會，好好調適自己的狀態，在裡面可以學習團體生活，學習溝通，希望大家很快可以看到更成熟更穩重的林孟辰」，經紀公司喜鵲娛樂送上「爆乳成年禮」豹紋比基尼蛋糕慶祝他「登大人」，王牌經紀人summer也祝福：「趕快把兵當完，回來將更多作品分享大家。」

林孟辰為了入伍超前部署，搶先落髮感受平頭的清爽涼感，首次發現自己的髮流有兩顆髮漩，自嘲自己是「漩渦名人」，要跟火影忍者一樣到部隊裡進行身心靈的鍛鍊。收到經紀公司的驚喜祝福蛋糕，讓他相當驚喜：「從小到大沒收過這麼可愛的豹紋比基尼蛋糕，我一定會（豹復性）修煉自己，累積更多創作能量，大家要等我回來喔！也希望能有機會嘗試反派的角色，又帥又壞的那一種（笑）」最後跟家人表達感謝：「謝謝爸媽的照顧，不用擔心我，我已經長大也要當兵了 ，出來一定會不一樣的，我愛你們」

林孟辰收到兵單，及經紀公司送的爆乳比基尼造型蛋糕。喜鵲娛樂提供

林孟辰收到兵單，率先理平頭。喜鵲娛樂提供

林孟辰收到兵單，率先理平頭。喜鵲娛樂提供

(中時 )