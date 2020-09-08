劉姓現役軍人7日夜開車到台東市區要找孫姓友人談事情，不明原因涉嫌撞上騎腳踏車的友人，造成對方顱內出血送醫急救，目前仍陷昏迷，劉男一時驚慌竟逃離現場，警方8日凌晨將他傳喚到案，正進一步釐清案情。

7日晚上11點多，台東市更生路近中興路段1家檳榔攤前發生交通事故，警方前往處理時，發現1輛腳踏車遭撞，肇事駕駛逃逸，經循線追查，於8日凌晨2點將涉嫌肇事逃逸之駕駛傳喚到案。

警方調查，劉男為現役軍人，台東人，年約30歲，在偵訊時他辯稱是去更生路1家檳榔攤找孫姓友人談事情，但孫未理會騎腳踏車離去，在右轉時撞上騎單車直行友人，因為一時緊張，逕自逕離開現場。

被撞的孫姓友人頭部受創，民眾見狀緊急通知119，將其送往馬偕醫院治療，經醫師診斷有顱內出血情形，目前在昏迷狀態，正在加護病房住觀察，警方將待孫病情好轉再行製作筆錄。

警方透過附近監視器，發現劉男的車牌號碼，於凌晨2時通知他到案說明；檳榔攤業者則表示，劉男到檳榔攤後敲鐵門要找友人，結果友人騎腳踏車未停車，不知道甚麼原因就撞上友人。

(中時 )