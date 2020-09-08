據緬甸當地媒體《每週十一》（Weekly Eleven）報導，雖然美國駐緬甸大使館曾宣布為了能讓緬甸辦理大選，將捐助聯邦選舉委員會以及民間社會團體4600萬美元（約新台幣13.4億），但聯邦選舉委員會表示，至今仍未收到美國助款，「連一分錢也沒有」。

報導指出，聯邦選舉委員會2日在首都奈比多舉行的記者會上被問到會如何使用美方援助，聯邦選舉委員會成員Myint Naing坦言沒收到一分錢，「說白了，還是要考慮這件事是否值得相信」。根據美國駐緬甸大使館8月28日在臉書上表示，將捐助緬甸社會團體以及選舉委員會4600萬美元。

另外，據陸官媒中央電視台報導，緬甸25個政黨於4日聯合發表公開信，要求透明說明這筆經費給了那些社會組織，並表示將按照緬甸國家憲法與相關法律予以追究。

緬甸將於2020年11月8日舉行全國大選。即將參選的97個註冊政黨自7月20日以來陸續向緬甸選舉委員會進行登記。越南通訊社預測緬甸現任政府，也就是昂山素姬（Aung San Suu Kyi）領導的民主聯盟仍將取得大選勝利。

(中時新聞網)