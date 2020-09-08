南韓41歲知名女星李孝利，近日靠著綜藝節目《玩什麼好呢》再度打響名號，不僅與劉在錫、Rain一起組成的混聲團體「SSAK3」大受好評，就連剛上線的限定女團「退貨遠征隊」，都受到大批網友的支持與喜愛。而曾在節目中說出「如果懷孕就退團」的她，日前在網路平台節目中，直接打給老公李尚順「大談房事」，逗趣的互動再度引起熱議。

有「國民妖精」之稱的李孝利，今年初接下節目《玩什麼好呢》主持棒而再度爆紅的她，雖先前為了節目效果說出想將團名改成MAO來進軍大陸市場而引發大陸網友不滿，但絲毫不影響她的高人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Lee Hyori Indonesia（@leehyoriid）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 27 日 上午 6:15 張貼

在播出的女團「退貨遠征隊」合作商討會議中，李孝利曾開出條件「如果懷孕就退團」並表示「都結婚8年了懷孕很正常吧」，引起外界熱烈討論。近日她登上網路平台節目「Face ID」時再度提起此事，說明當初只是節目效果沒想到真的玩太大，不少粉絲十分認真的送上祝福，讓她更重視這件事情。

後來用視訊電話打老公李尚順時，還大方的雙腳大開揪老公「晚上一起做提升性慾的瑜珈」，李尚順聽了立即哈哈大笑反問「你能堅持住我摸你的身體嗎」，李孝利則回「我會堅持住的」，曖昧又逗趣的互動讓不少人忍不住留言「真的好想看他們的小孩」、「這兩夫妻真可愛」。

李孝利揪尪做「提升性慾瑜珈」張腿誘惑：打開歡迎你（圖／YOUTUBE）

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(中時新聞網)