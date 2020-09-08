大陸創業板將出現首批ST股。創業板低價股熱炒正火熱，但根據《證券時報》旗下數據寶指出，卻有兩檔股票突遭ST戴帽，8日早盤，天龍光電、樂凱新材雙雙大幅低開。樂凱新材開盤跌幅11.42％，盤中一度跌超16％；天龍光電開盤跌幅3.61％，盤中一度跌超13％。

對於將被ST的天龍光電、樂凱新材，持股投資者的去留成謎。截至今第2季底，兩檔股票分別有1.52萬戶、1.63萬戶股東，合計超3萬戶。回顧8月底曾風光無限的暴風集團由於在股票被暫停上市後的1個月內未能披露2019年度報告，觸及股票終止上市情形，為投資者再次敲響警鐘。

看到7日晚間，天龍光電公告指出，公司自2018年12月以來持續停工停產，原有單晶爐及多晶爐產品生產經營嚴重困難，管理層預計3個月內不能恢復正常，持續經營能力存在重大不確定性，股票觸及其他風險警示（ST）情形。自該規定於2020年9月12日起實施後，天龍光電將被實施其他風險警示。

同一時間，樂凱新材也發佈風險提示公告。由於鑒於國鐵集團及其下屬企業停止採購熱敏磁票產品，樂凱新材「熱敏磁票生產線」停止生產，且預計3個月內無法恢復生產，對公司營收、現金流和經營性利潤產生重大不利影響。鑒於公司當前情況，公司股票觸及其他風險警示情形。自該規定於2020年9月12日起實施後，樂凱新材將被實施其他風險警示。

(旺報 )