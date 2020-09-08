1名型男司機在PTT上表示，自己目前所處的世代，是1個觀念開放又前衛的社會。他也透露，早期較為保守的儒家思想，已經正在逐漸式微，多數人交往對象，開始都以虛擬網路來入手，因他已經是大內高手等級，厭煩現實或網路的約會模式。他相當好奇，現今是否能在快速步調的社會結構下，直接單刀直入與人約上床，並且又不失禮貌，也讓相約的人感到非常受尊重呢？因此這名型男司機，特別上網詢問各位老司機的想法。

據了解，這名型男司機認為，現今的世代是個開放又前衛的社會，早期的保守想法已逐漸式微，並且多數人現在想要結識對象，多半都從網路交友為主要選擇，因型男司機已經是大內高手的等級，他認為是否不要那麼多前戲，能夠直接單刀直入來與對上眼的人，直奔1個單獨的空間，來進行每個人最想要的魚水之歡呢？

型男司機進一步說明，單獨空間指得是，無論是在客廳、房間、車上、唱歌包廂以及廣闊的夜景草原上，都可以讓人因為氣氛充滿著鮮豔泡沫，自然的發生最想做的事，但仍是不失禮儀又具備禮貌和氣質，因此他特意上板來詢問各位老司機的建議。

網友紛紛提出，「要不要來跟我簡諧運動」、「假掰式約約」；也有網友提出想法來，「對岸還真的有開班授課，你要不要去上課」、「願意跟我來場下半身的戀愛嗎，讓你參考」、「用我最奔放的愛情驅直入你的深處，像極了愛情」；還有網友有更多不同想法，「含情脈脈的看著他，問他：聽過柏拉圖嗎？然後說：在愛」、「我的臨床經驗很豐富」、「論文名稱：寫研究學妹」、「萬有引力無法墜入對愛河的人負責」、「一起建築網狀共價鍵吧」。

(中時新聞網)