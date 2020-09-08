這款網購韓國熱銷防曬棒，依規需申請查驗許可證，不但沒有許可證，且韓文標示的防曬成分有78種，但業者只以英文列出13種。（馮惠宜攝）

這款網購韓國熱銷防曬棒，依規需申請查驗許可證，不但沒有許可證，且韓文標示的防曬成分有78種，但業者只以英文列出13種。（馮惠宜攝）

國內彩粧品一年商機上看千億台幣，其中有7成左右商品都來自國外，由於品相種類繁多，立法委員何欣純服務處近日接獲檢舉，部份特定用途化粧品未經衛福部查驗許可，就當成一般彩粧品上市，且業者便宜行事，並未依規全標示，她建議，食藥署加強稽查，另在邊境管制時可以增派非英語系國家翻譯人員，協助查驗。

何欣純8日邀請食藥醫療器材及食藥署化妝品組簡任技正吳亭瑤、台中市人化妝品公會副理事長陳科仰一起召開「彩粧標示應付了事，安全誰把關？」記者會，桌上擺了9款進口彩妝化妝品，其中一款網購韓國熱銷防曬棒，依規需申請查驗許可證，不但沒有許可證，且韓文標示的防曬成分有78種，但業者只以英文列出13種。還有一款馬油霜外盒以韓文印有6、70種成分，但引進來台後外盒卻只用英文標示7種成分。

食藥署化妝品組簡任技正吳亭瑤指出，107年三讀修正「化粧品衛生安全管理法」，將自110年7月實施，也規範如業者標示不明，可處1到100萬罰鍰；何欣純也要求在這新舊法交接的時刻，應加強稽查，她也呼籲，許多年輕人流行代購，如不諳法令恐因此觸法。

(中時 )