連鎖餐飲集團漢來美食（1268）受惠餐飲市場回溫及展店效應挹注，2020年8月合併營收以雙位數「雙升」動能站上今年次高、並改寫同期新高。展望後市，公司仍看好淡季的節慶聚餐需求，展店步調、節慶及電商產品研發亦不停歇，全力加速衝刺下半年成長動能。

漢來美食公布8月自結合併營收3.64億元，月增達16.62％、年增達16.48％，續登今年來次高、並改寫同期新高。累計前8月合併營收21.23億元，雖仍年減15.78％、為近3年同期低點，但衰退幅度較前7月20.35％持續收斂。

漢來美食單月營收於4月落底，5月起連4月以雙位數月增率快速回升，除了開展新店、舊店改裝開幕、電商業務挹注效益同步顯現，疫情趨緩帶動消費者來店用餐意願回升，既有門市同店營收亦優於去年同期，帶動8月營收回升至僅次於1月旺季的今年來次高。

展望後市，雖然9月起步入餐飲業淡季，但因國內疫情控管得宜、且邊境管制尚未解除致使休閒消費留於境內，預期節慶假日用餐需求仍高。同時，漢來美食今年月餅銷售可望較去年成長，配合蛋黃酥、旺來酥禮盒助攻，預期可補足民俗月對宴會廳營收影響。

隨著新店開張、舊店改裝開幕及投入電商事業，且受惠政府振興刺激市場消費力道，漢來美食全力衝刺下半年營運動能，預計第四季將開出「五梅先生」高雄巨蛋店，並在桃園台茂開出烤鴨專賣店新品牌，力拚彌補上半年受疫情衝擊造成的營收缺口。

電商零售方面，漢來美食7月中推出「來拌麵」首款椒麻醬香口味，並陸續完成電商與實體銷售通路鋪貨，推出後廣受市場歡迎，預計年底前可完成目標數量出貨及上架，第二款口味則可望在年底前推出。

漢來美食表示，疫情促使公司加快冷凍及常溫食品開發，不到半年便推出1款常溫拌麵和3道冷凍熟食，為營收挹注新活水。面對不可知的疫情發展及未來節慶需求，公司將持續研發推出方便購買及配送到家的冷凍熟食和常溫食品，盼成為營運成長新動能。

(時報資訊)