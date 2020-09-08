在新冠肺炎肆虐歐美下，預計到今年底居家辦公、遠端教學的趨勢將持續升溫，這也帶動Chromebook市場出現前所未有的大好，聯發科(2454)近期在非手機市場也展現積極態度，明(9)日聯發科、宏碁(2353)以及國內最大Chromebook代工廠廣達(2382)將宣布最新合作，市場猜測，應該就是會由宏碁將推出採用聯發科處理器的Chromebook，代工部分則交由廣達(2382)，究竟合作模式為何，明日將正式揭曉。

在疫情衝擊下，創造出一波Chromebook的銷售，主要就是應用在教育市場，隨著美國疫情尚未有效控制，9月開學季，已經有多所大學院校祭出遠端教學，故市場看好下半年Chromebook需求仍持續增溫，故聯發科挾其在晶片產業的優勢，積極拓展Chromebook領域，也是相當合情合理，據悉，自從疫情爆發後，聯發科Chromebook處理器及電源管理晶片出貨量就有明顯增長。

疫情改變全球生活型態，導致智慧機銷售持續有雜音，儘管聯發科重申對今年全球智慧機出貨預估維持不變，有機會上看2億支，但聯發科一方面更積極拓展其非手機產品領域，先前和英特爾的合作就是一個成功的案例，現在更進一步在Chromebook加強力道，將為下半年營運帶來更有效支撐。

(時報資訊)