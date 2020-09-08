現代汽車同意與SK創新(SK Innovation)在電動車電池的合作上，共同開發永續的生態系。電動車電池被視為未來行動產業的關鍵。

兩家公司在周二同意在電動車電池合作開展出不同商業領域，包括電池銷售解決方案、電池管理服務，電池回收和再利用。

據koreabizwire報導，雙方合作來自於共同需要創造一電池價值鏈，對整個EV電池生命週期加強其商業運作，而不僅只是如同其他汽車商和電池供應商只聚焦在電池供應的合作。該兩公司強調電池作為一種服務(BaaS)，包括租借的服務。

雙方也致力創造穩定的電池供應鏈，從生產到回收。初期階段將專注在起亞汽車的Niro電動車款。

在回收電池方面，已經無法再使用的電動車電池將投入儲能系統(ESS)，並將擷取電池有用成分例如鋰、鎳和鈷。SK創新前身為SK能源，熟悉相關作業。

現代汽車創新長表示，SK創新將成為公司電動車平台E-GMP的一級供應商，該平台將於明年開始運作，將成為移動與電池公司的極大化合作跨出第一步。

(時報資訊)