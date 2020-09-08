英國正式展開新一輪脫歐貿易談判，並警告歐盟如果貿易談判仍無法取得進展，英國將加緊為無協議脫歐做準備。

英國與歐盟對於如何規範這個規模高達1兆美元的雙邊貿易，仍然各持己見。周一英國向歐盟表示，該國已經將10月15日訂為達成雙邊自由貿易協定的最後期限，如果未能在此之前達成共識，英國可能推翻已經簽定的分手協議。

英國在1月31日脫離歐盟，但隨著10月中旬的談判期限與12月底的過渡協議期限日益逼近，雙方到目前為止在新貿易協議的談判上幾乎毫無進展。英國首席脫歐談判代表David Frost表示，我們已經談了6個月，再也不能承受重蹈覆轍，我們必須看到歐盟對於英國身為獨立國家的地位，給予更多務實的做法。

他並表示：「如果歐盟無法在我們所預留之非常有限時間內辦到，那麼我們將依循如歐盟與澳洲簽定的條款進行貿易活動，我們將為年底的無協議脫歐加緊準備」。

(時報資訊)