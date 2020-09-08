ABC-KY(6598)(瑞磁生技)7月起陸續出貨新冠病毒分子檢測試劑予美國當地大型醫療機構客戶，8月業績大爆發來到5453萬元，創單月營收新高。瑞磁生技8月營收月成長超過1倍，前8月營收突破億元大關，來到1億4488萬元，已超越去年度營收。

瑞磁生技8月營收主要來自於新冠病毒及部分腸炎等檢測試劑的出貨挹注，其中包含德州最大醫院Baylor在7月下旬追訂10萬劑的新冠病毒檢測試劑，也自8月陸續按月出貨。新墨西哥州大型實驗室客戶Tricore則是下單採購腸炎17項檢測試劑。

瑞磁生技表示，新冠病毒試劑目前已獲數家美國當地大型醫療機構的下單採購，訂單能見度已到明年第一季，包含近來接觸的QDx Pathology Services，是一家美國紐澤西州相當大型的檢測實驗室。

法人認為，瑞磁生技營運將自第三季起逐季上揚，8~9月有機會挑戰單月由虧轉盈。

(時報資訊)