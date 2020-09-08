9月起全國執行「路口安全大執法」，為維護路口安全及行人路權，台中市清水警分局拍攝宣導短片，並以掌中戲男警小木偶解說，提醒行人安全穿越馬路請走行人穿越道。清水警分局表示，1周來共計取締400多件，提醒用路人守法以免荷包失血。

清水警分局以「交通報馬仔」系列，結合目前取締交通違規重點，拍攝「行人穿越馬」及「汽車禮讓行人」宣導短片，並以掌中戲男警小木偶解說，提醒行人安全穿越馬路請走行人穿越道，駕駛人遇行人穿越馬路務必禮讓行人，以共同維護用路人交通安全，影片昨日PO於該分局局臉書，吸引網友觀看。

清水警分局指出，本月起全國執行「路口安全大執法」，為期1個月針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等五大重點項目進行取締。

清水警分局表示，執行至今，警方已多次加強宣導執行項目，但還是有許多駕駛人貪圖方便或未遵守交通規定被警方攔查開單告發，自9月1日至7日止，總計取締400多件交通違規。

依據道路交通管理處罰條例，「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，罰鍰都是新台幣1200元至3600元，「汽機車闖紅燈」罰1800元至5400元、「紅燈右轉」罰600元至1800元，「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」罰鍰都是300元。

清水警分局交通組長顏永椿指出，為強化宣導用路人遵守「路權」觀念，並持續推動「路口慢看停」觀念，將加強車輛停讓行穿線上行人先行，並加強車輛駕駛人及行人守法觀念。顏組長亦呼籲警方執法期間，將持續宣導及取締，提醒各用路人務必遵守交通法規，勿有違規(法)情事，避免荷包失血。

(中時 )