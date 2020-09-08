低利率環境延續，投資人關心如何發掘更具下檔防護力的收益型資產。凱基投信8日宣布，攜手成立已200餘年並安度40次金融危機的資產管理公司「瑞士隆奧銀行集團(Lombard Odier)」推出「凱基新興亞洲永續優選債券基金」，鎖定永續投資策略，並將藉由三大特點─「主動」、「廣泛」、「永續」長線爭取較佳的風險調整後之總報酬空間。

凱基新興亞洲永續優選債券基金預定經理人陳建銘表示，在投資等級債中，不乏較高收益機會的區域資產，舉例：亞洲投資等級債券平均殖利率為2.8％，勝過美國投資等級債的1.9％，亞洲高收益債券平均殖利率7.4％亦勝過美國高收益債券的5.2％，顯見亞洲地區的債券相較於同樣信評的美國債券而言，具較高殖利率，收益表現更亮眼，這也是本檔基金擬以亞洲地區為核心，並將主動調整高收益債配置比例，致力維持基金投資級信評，但能為投資人發掘較高投資收益機會。

陳建銘表示，投資顧問Lombard Odier獨創CAR評分系統會來評估政府、企業在ESG各方面執行的成效，讓基本面分析更加完善。

為何該基金會配置低利的日本？陳建銘指出，日本企業會在海外發行永續債券，收益率也不錯。另外，該基金八成在亞洲債券外，還有2成會布局非新興亞洲國家的債券，讓投組報酬更高。

(工商 )