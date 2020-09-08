由韓國遊戲公司「Hound13」開發的3A級動作RPG手遊《Hundred Soul百魂戰記》，今（8）日開放全新主武器「龍牙」、三國系列時裝，讓救世主體驗有別以往的暢快打擊感，以及三國豪傑的快意恩仇。官方也同步帶來上週末玩家同歡派對的精彩花絮，現場除了邀請多位Coser扮演人氣角色「雷蒙」、「卡伊琳」、「凱倫」現身互動，還有眾多趣味活動送出遊戲特製週邊好禮與玩家一起同樂！
新主武器「龍牙」矯若遊龍
本次推出全新槍矛類武器「龍牙」與業火裝備，研發團隊也專為新武器設計舞槍的動作模組，讓救世主使用「龍牙」更加行雲流水、矯若遊龍，槍矛的刺擊、砍劈，招招皆能展現魄力。目前「龍牙」系列僅有三種，其中最具威力的是傳說級「烈焰龍牙」與「冰之龍牙」，除可以對敵人造成灼傷或緩速狀態，獨特的「舞龍」技能還可大幅增加敵人傷害，增傷效果非常顯著。
化身三國風雲人物 全新遊戲體驗
為增添更多遊戲樂趣，官方也推出三國系列時裝，救世主可化身呂布、貂蟬，還有三位副官以全新姿態粉墨登場，「埃納爾」扮演武聖關羽，「基加提克」詮釋孔武有力的張飛，而傳說善用弓箭的孫尚香則由弓箭高手「羅溫」演繹，與西方中古世紀截然不同的三國畫風，帶給玩家耳目一新的遊戲體驗。
化身三國風雲人物 全新遊戲體驗
為增添更多遊戲樂趣，官方也推出三國系列時裝，救世主可化身呂布、貂蟬，還有三位副官以全新姿態粉墨登場，「埃納爾」扮演武聖關羽，「基加提克」詮釋孔武有力的張飛，而傳說善用弓箭的孫尚香則由弓箭高手「羅溫」演繹，與西方中古世紀截然不同的三國畫風，帶給玩家耳目一新的遊戲體驗。
更多關於《Hundred Soul百魂戰記》的精采活動與內容皆會在官方粉絲團釋出，敬請密切追蹤官方粉絲團訊息。
(科技)
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