北市議員羅智強日前轟衛福部，瘦肉精標準用ppm當檢測單位。衛福部長陳時中回應，採用ppm是因為要通過CNS相關規定，沒有太大問題。不過，羅智強再度開砲，問題當然不在ppm，而在「有效位數」!他還痛批陳時中，還要騙到什麼時候？

羅智強今在臉書上表示，他踢爆衛福部的瘦肉精標準，0.014ppm，會四捨五入成 0.01ppm，陳時中說「世界上有許多國家也是採用ppm做為檢測單位，沒有太大問題。」他爆氣說，問題當然不在ppm，而在「有效位數」! 若衛福部的標準是0.010ppm，多一個零，精確度就多10倍，0.014 ppm就不能四捨五入，要到0.0104ppm，才會省去最後的 0.0004 ppm。

「陳時中，你不用欺騙台灣人民，你不懂什麼是『有效位數』」羅智強解釋，依現在衛福部的標準，就算是0.0149 ppm，也視為0.01 ppm，等於是超標 codex標準49.9%！(實際上是 49.99999.....%，無限小數的部分在此略過)

羅智強最後說，民進黨口口聲聲「依照國際標準」，卻比國際標準還寬鬆1.5倍，讓台灣人吃到嚴重超標的瘦肉精豬肉，他質問陳時中，還有臉當保護人民健康的衛福部長嗎？

(中時新聞網)