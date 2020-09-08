日本內閣府今日發表今年第2季GDP(國內生產總值)，因此排除物價波動影響後相較前期負成長7.9%，換算成全年則是負成長28.1%，遠超過環球金融危機後的2009年第1季年負成長率17.8%，締造第二次世界大戰後最慘負成長紀錄。

8月內閣府速報值是第2季GDP負成長7.8%、換算全年27.8%，實際統計出爐則是數字再往下修。佔日本GDP約20%的設備投資從第1季負成長1.5%再惡化到負4.7%是主因，日媒分析，疫情導致經濟活動停滯，製造業、非製造業投資意願都急遽降低。

被視為內需棟樑的個人消費也負成長7.9%，4至5月日本政府發表緊急事態宣言，大幅降低旅遊與外食消費是可能原因。出席記者會的經濟財政擔任相西村康稔雖表示「只要疫情降溫傾向落實了，消費活動就會回來」，民間經濟學者也預測第3季GDP將強勢反彈，但個人消費就算改善，產業投資意願持續不振，經濟復甦恐仍缺乏動力。

近期又爆新一波疫情的韓國經濟也不樂觀，國營智庫KDI(韓國開發研究院)今日下修今、明年預期經濟成長率，分別是今年負成長1.1%，明年成長3.5%，較該機構5月時預測今、明年分別成長0.2%、3.9% 悲觀。KDI高級研究員鄭圭哲(音譯)表示，韓國經濟復甦步伐將非常緩慢。

(中時新聞網)