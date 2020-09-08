心路基金會推出「好運筒紙捲筆」，邀請民眾一起做公益。（林良齊攝）

心路基金會推出「好運筒紙捲筆」，邀請民眾一起做公益。（林良齊攝）

患有中度智能障礙的「伯特」，目前都是心路基金會小作所心路工坊的「紙捲筆師傅」，在心路工坊工作7年的他，目前捲一隻紙捲筆只要2分鐘，產量也從1天20隻，至今做一隻筆只要２分鐘、一天已可生產200隻。

據調查指出，中度身心障礙者畢業後大多無須至機構安置，但能力也不足以進入職場，大多數僅能待在家中，但也造成家人額外照顧的負擔，為了協助身心障礙者能夠獨立自主，心路基金會2009年成立至今，服務近百名障礙青年，也成功轉銜2成的心智障礙者。

心路基金會教保員王寧表示，有一次出國時在入住的飯店中看到紙做的筆，因此回國時把這個概念分享，經過2個月的研發，把紙捲筆的分成21個工序，讓每個身心障礙者都能發揮所長，她透露，原本工坊大多從事如清潔等工作，但許多心智障礙者往往情緒不穩，但透過紙捲筆讓他們可以專心、情緒穩定。

患有中度智能障礙的伯特，高中畢業後就到心路工坊接受服務，經過2年的訓練，從情緒不穩、精細動作普通，現在已成了紙捲筆師傅，甚至還可以一人獨自完成紙捲筆，心路基金會也在為其尋求合適的場域轉介至工作。

心路基金會執行長張玲說，心路工坊透過如手作、團膳、清潔等作業活動，培養障礙青年自立能力外，也有機會和社區互動、給予家人喘息的空間，工坊就像青年們的「轉運站」，支持障礙青年累積實力。

心路基金會即日起與momo購物網合作，邀請民眾做公益，捐款可洽momo購物網。

(中時 )