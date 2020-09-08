國民黨改革之路艱辛，前總統馬英九「首戰即終戰」說法引發爭議，而對於2022台北市長人選，黨內外都有聲音。內憂外患雙重夾擊，資深媒體人黃創夏直言，國民黨想脫胎換骨，「阿婆生子有得拚」。

馬英九日前在「國家不安全研討會」中表示，共軍武力犯台「首戰即終戰」、美國不會趕來支援，遭各界抨擊，又為兩岸議題與總統蔡英文隔空開戰，網友甚至連署要求停止馬英九的卸任總統禮遇。

另一方面，2022台北市長選舉，國民黨革實院長羅智強表態參選，立委蔣萬安被迫表態，但他仍未鬆口，但周玉蔻卻爆出，蔣萬安在北投設立服務處，是因為韓國瑜想選台北市長，此說法遭韓營人士駁斥，根本沒這回事。

國民黨力求改革，卻又難以突破，黃創夏在臉書直言，「內有馬英九、外有韓國瑜！國民黨脫胎換骨？阿婆生子有得拚」。

網友則指出，「國民黨有識之士只能分裂自救，走不同路線，擁抱淺藍和中間選民」「最大的問題是，連拚都不敢拚」，但也有人說，「可是我覺得國民黨2022選舉可能會小贏」。

內有馬英九、 外有韓國瑜！ 國民黨脫胎換骨？ 阿婆生子有得拚⋯⋯🙄 由黃創夏發佈於 2020年9月7日 星期一

(中時新聞網)