瑞基（4171）在新冠病毒檢測設備及試劑助威中，自結前8月營收已衝破5億元，以5.11億元，交出年成長136.98%佳績。由於該公司試劑百萬產能自動化產線，預計9月底進廠試車，法人樂觀看待該公司第四季業績成長力道。

瑞基表示，全球新冠肺炎疫情未歇，參考流感疫苗與藥物問世後檢測市場需求持續成長，該公司也積極擴產因應，試劑百萬產能自動化產線預計第四季可投產外，向美國FDA申請緊急使用授權（EUA），也積極進行補件所需的當地測試。

另外，POCKIT Central新冠病毒檢測設備及試劑產品，已取得台灣TFDA防疫專案核准製造的外銷許可及製售證明，正式外銷許可及製售證明也在申請中。

瑞基表示，該公司持續佈局新市場，英國當地測試於7月第一階段順利通過，8月代理商訂購10套POCKIT Central系統供第二階段端點測試使用，測試預計於9月底完成。目前實驗室用qPCR新冠病毒檢測試劑通過印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research, ICMR）評測，當地代理商將著手下一步進口事宜，以利市場推進。

另外，既有市場方面，除了印尼、巴基斯坦、烏拉圭等市場持續出貨外，台灣已有8間醫院、衛生所等指定檢驗機構，使用瑞基新冠病毒檢測平台。外交部8月亦與瑞基簽訂核酸分析檢測試劑組採購案開口契約，續訂試劑。

(工商 )