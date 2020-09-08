沃旭能源8日宣布，已經簽署合約租用五艘人員運輸船（Crew transfer vessel, CTV），組成台灣籍CTV船隊，明年起全力參與投入大彰化東南暨西南第一階段900MW離岸風場建造工程。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭致力協助台灣船舶供應商提升海事工程能量，拓展離岸風電在地業務，8日宣布的五艘人員運輸船合約就是最佳例證。大彰化東南及西南離岸風場位於彰化外海35至60公里處，是沃旭能源在台灣建造的首座大規模遠岸風場，本地海事工程廠商將透過CTV合約參與這項世界級離岸風場建造過程，逐步累積經驗與能力，有助於未來拓展更多離岸風電業務。

沃旭說，樂見這些CTV合約為當地漁民參與離岸風電建造工作奠定良好基礎，提供相關語言課程及船員訓練，協助有意轉型的漁民朋友做好準備。我們期待在不久的將來，能看到彰化漁民在人員運輸船上工作的身影，成為大彰化離岸風場建造工程的夥伴成員，和沃旭一起為建造綠能家園而打拼。

這五艘人員運輸船是分別由三家公司持有及營運，包括東方風能科技股份有限公司 （台灣海事營造公司宏華營造的全資子公司）、峰達海運股份有限公司（台灣大統海運股份有限公司與新加坡PSA國際港務集團合資公司）、以及德國OPUS MARINE和台灣夥伴成立的合資企業。

沃旭所租用的人員運輸船隊預計在2021及2022年投入大彰化離岸風場，支援海事建造及安裝工程。這些合約預計為台中港帶來包括停泊、供應補給、加油等各種港口服務，創造離岸風電商機並促進在地經濟發展。

宏華營造子公司東方風能營運長陳柏霖指出，本公司很榮幸獲選為沃旭提供CTV船舶，參與台灣規模最大的大彰化東南暨西南第一階段離岸風場建造工程。離岸風電為在地傳統海事營造創造了良好機會，為振興產業注入活水。我們期待貢獻本公司豐富經驗，共同努力確保風場建造順利成功。」

(工商 )