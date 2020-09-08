5G需求增長 華新科8月營收寫21個月新高 15:202020/09/08 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 MLCC二哥華新科（2492）公布8月營收，達34.08億元，月增1.4％、年增39.7％，創下2018年11月以來新高紀錄。 華新科表示，8月合併營收34.1億，較7月增1.4％，與去年8月比增 39.7％，累計較去年增4％，茲因中國加速擴大內需巿場及5G相關需求持續增長。 華新科預期，第三季仍有傳統旺季效應，預期第三季能見度無虞，第四季則因美國大選，能見度還有待觀察。 (工商 ) #華新科 #MLCC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－凱基證券 佳世達 8月營收創新高 04:102020/09/08 證券．權證 全球傳動8月合併營收 創近22個月新高 10:202020/09/08 財經 新機拉貨 台虹8月營收雙增 10:032020/09/08 財經 營收快報 華立8月、前八月 雙創新高 04:102020/09/08 證券．權證 華宏8月營收 面板帶旺 04:102020/09/08 證券．權證 銷案開紅盤 海悅8月營收增逾二倍 04:102020/09/08 證券．權證 閎康報喜 連4月營運寫新高 04:102020/09/08 證券．權證 《半導體》華邦電8月營收攀高 外資連3買 10:002020/09/08 財經 華邦電旺宏 上月業績齊高歌 04:102020/09/08 證券．權證 杏一醫療迎旺季！8月營收年成長12.74% 09:412020/09/08 財經 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 壽險董總不受教 黃天牧怒了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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