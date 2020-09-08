MLCC二哥華新科（2492）公布8月營收，達34.08億元，月增1.4％、年增39.7％，創下2018年11月以來新高紀錄。

華新科表示，8月合併營收34.1億，較7月增1.4％，與去年8月比增 39.7％，累計較去年增4％，茲因中國加速擴大內需巿場及5G相關需求持續增長。

華新科預期，第三季仍有傳統旺季效應，預期第三季能見度無虞，第四季則因美國大選，能見度還有待觀察。

(工商 )