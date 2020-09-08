中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥8日表示，國內新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，為本國籍20多歲女性（案495），長期在法國工作（前次自台灣出境時間為2019年12月），今年9月6日獨自返國。

莊人祥表示，個案於8月30日出現頭痛、肌肉痠痛等症狀，曾於法國當地就醫並診斷為流感，經服藥後症狀改善。個案9月6日返國入境時，因流鼻水症狀，主動向機場檢疫人員通報，經安排採檢後前往集中檢疫所，於今日確診，目前住院隔離治療中。

莊人祥指出，個案於搭機期間及入境後均有佩戴口罩，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共32人，其中前後二排座位旅客21人列為居家隔離對象，機組員11人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計88,748例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含87,674例排除），其中495例確診，分別為403例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、13人住院隔離中。

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