國民黨8日正式發出聲明表示，第十二屆「海峽論壇」將於9月20日在福建省廈門市舉行，黨主席江啟臣決定派代表團出席，並敦請前立法院長王金平擔任國民黨代表團團長，並由國民黨秘書長李乾龍擔任副團長。

國民黨說，王前院長從政經歷豐富，擔任立法院院長十七年，亦曾兼任國民黨副主席，瞭解台灣民情及大陸情勢，其圓融智慧向為各界推崇。

國民黨點出，值此兩岸情勢緊張之際，以王前院長的經驗與聲望，必能向大陸方面有效傳達台灣人民對兩岸情勢的關切，促進兩岸社會的諒解，為此次代表團團長最佳人選。

對於目前兩岸情勢，國民黨指出，自2016年民進黨執政以來，兩岸關係日益惡化，過去半年來，更由於中共當局對台態勢強硬，民進黨政府對大陸亦不遑多讓，兩岸正逐步移入敵意漸深的危險境地，再加上解放軍和美軍在台灣周邊的頻繁活動，日前蔡總統已公開稱擔憂兩岸擦槍走火。

兩岸現在遭遇什麼風險呢？國民黨表示，日趨緊張的兩岸關係帶來兩個巨大風險。一是ECFA中斷對台灣產業的風險，另一則是兩岸敵對造成在大陸的台灣人民所面臨的各項挑戰。國民黨強調，為維護台灣安全繁榮，兩岸必須持續交流對話，「逆轉走向戰爭的惡意螺旋，為台灣人民提供更好的選擇」。

國民黨也提到，代表團除了參加第十二屆海峽論壇大會外，也將參訪廈門地區的台商投資企業，並規劃與台師和台生舉辦座談，預計於21日返台。

(工商 )