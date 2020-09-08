2022年台北市長選舉備受關注，日前國民黨北市黨部主委黃呂錦茹證實立委蔣萬安已表態參選下屆台北市長，「扶龍王」民進黨北市議員王世堅8日上廣播節目又再開金口直言，前高雄市長韓國瑜沒忘情政治、韓粉也沒有忘記韓國瑜，韓國瑜2022一定會出來選，問題只是在哪個縣市，依照韓的個性應會選擇有挑戰性的北市。

談到韓蔣對決，王世堅指出，韓資歷條件優於蔣萬安，蔣除資歷不足，「最糟糕的是在立委任內並沒有什麼表現」，在政治議題、政策研究並沒提出很深入的看法，蔣這次會急於表態，跟韓可能參選有很大關係，加上國民黨的權貴階層，會害怕韓這種由下而上、平民階層的人要爭取高位。

針對蔣萬安民調支持度高，王世堅表示，民眾生活忙，不是每個人都有時間關注政治，「不可否認部份民眾還是會以貌取人」，蔣常被說形象好，說穿了就是長相好、外表斯文。

王世堅表示，韓重出江湖第一步會先參選黨主席，畢竟距離台北市長選舉還有2年，國民黨現在毫無生命力，韓至少生命力旺盛、戰鬥力十足，從國民黨高層對韓的防範戒備就可看出，像先前罷韓黨內領導層去幫忙，也幫的有氣無力，除了他們之間的過節恩怨，也是因為高層一直害怕韓班師回朝、回台北競選黨主席。

對於民進黨台北市長熱門人選陳時中，王認為，陳時中是合適人選，相較於現任台北市長柯文哲的政治人格是「功勞自己攬，責任別人擔」，陳恰好相反是「責任自己攬，功勞大家得」，這次防疫國家隊是集合全國最優秀的公共衛生、醫療專業人才，為什麼大家可以接受牙醫背景陳的率領，代表陳領導能服眾，陳的政治性格成熟，讓團隊願意熱烈討論、集思廣益，做出共識決定。

王指出，柯的屬下會去揣測他的心意、很多話不敢講，柯喜歡膨風、作秀，屬下就會去弄一些這樣的事，而陳做事實事求是，可以集結各界菁英，也因陳願意擔責任、而且會把光采給大家，這是陳深得民心的原因，雖然陳沒有選舉經驗，但沒選過也有好處，民眾會有新鮮感。

他還說，除陳時中，還有一個人選與他伯仲之間，就是內政部長徐國勇，徐行政資歷完整，工作表現成熟，加上法律背景也很深厚，若擔任台北市長應能立刻上手。

(中時 )