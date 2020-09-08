黨產會於今（8）日上午召開第97次委員會議，本次會議決議就「財團法人婦聯社會福利基金會名下美齡樓房地是否為中華民國婦女聯合會不當取得財產之現存利益」乙案，預定於2020年10月7日上午舉行聽證程序。

黨產會於2018年2月1日認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結名下385億元財產，雖經婦聯會提起行政訴訟，一度獲得台北高等行政法院裁定停止執行黨產會的凍結處分，但經黨產會抗告後，最高行政法院轉而接受黨產會主張，同意繼續黨產會的凍結處分。

此外，2019年3月19日黨產會召開61次委員會，決議認定婦聯會387億財產為不當取得財產，命移轉為國家所有，但經婦聯會抗告後，法院裁定停止執行本項處分。

然而今年8月28日，大法官認定黨產條例合憲，隨後黨產會便再度積極行動，先呼籲之前聲請釋憲的法官接下來應迴避黨產相關訴訟，又決議召開本次聽證會。

(中時 )