不管詛咒他人還是自清，常聽人說出這句毒誓「生孩子沒屁眼」，聽來有些誇張，但竟真的發生過！命理師廖美然在節目上分享，小時候鄰里間真發生過此事，鄰長老婆的錢被偷，僅是詢問鄰人有無撿到錢，希望歸還，沒想到對方不認還起了毒誓「如果我有拿，我們家孩子出生就沒屁眼」，結果一語成讖。

廖美然作客《新聞挖挖哇》，透露毒誓事件發生在她小時候，大約50年代，當時每戶人家都是到農會買稻子，鄰長就吩咐老婆帶100元去買稻穀回來播種，剩下的買米濟貧，結果這錢竟被偷走，鄰長夫婦緊張地出去尋找，而因為鄰居婦人稍早有到他們家，所以就詢問了對方：「你剛剛到我家，有沒有撿到我的錢？」。

沒想到對方惱羞成怒，說鄰長夫妻冤枉人，「妳怎麼可以這樣子誣賴我，這個很嚴重」，但鄰長太太覺得婦人說話時眼神不太對勁，認為她就是犯人，因此冷回：「這個錢到底去哪裡妳心裡有數」，而眾人見氣氛凝重忙勸架，事情以婦人起毒誓作結：「如果我有拿她的一百多塊，我們家孩子出生就沒屁眼」。

多年後婦人家獨子娶媳婦，在村內盛大宴客，1年多後媳婦生下了長孫，怎知生下來沒有屁眼，不久後小孩夭折，當時婦人安慰媳婦，說沒有關係再接再厲，怎料之後媳婦又陸續生了兩個兒子，竟都沒屁眼，「連續六年生了三個男丁，然後都沒屁眼就死了」，沒料到鄰居婦人當年的毒誓，竟會應驗在後代身上，承受惡果的媳婦最終憂鬱成疾想不開，廖美然也一生都忘不了這離奇的事件。

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