美股休市，台股偏強開盤，台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)皆開在盤上，帶動指數緩步上揚，惟月線反壓重，指數起起伏伏，類股輪動快速。今早資金匯聚在生醫、造紙、電子零組件族群上，前期夯股的太陽能族群走下神壇，茂迪(6244)、達能(3686)打入跌停板，太極(4934)跌幅一度達7%，安集(6477)、聯合再生(3576)及國碩(2406)跌幅超過3%。10:30過後多方大腳一踢，指數大漲百點，突破12700點，進一步向月線逼近，可惜市場心態仍保守，叩關月線失敗下，漲點收斂，終場收高62.16點，為12663.56點。今日外資(不含外資自營商)買超42.5505億元，投信買超1.9172億元，自營商賣超34.6309億元，三大法人買超9.83億元。

台積電、聯發科(2454)攜手走高，帶動半導體類股指數走高，連帶推升電子股偏強。高價股元氣逐漸恢復，大立光與矽力-KY(6415)承壓小跌，祥碩(5269)、信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)盤上震盪，顯示市場砍殺力道已趨緩。類股輪動快，傳產主力換棒，玻璃類股跌逾3%，賣壓最重；造紙類股在正隆(1904)大漲帶動下，一度類股指數漲逾1%。台塑四寶因景氣回溫、中國災後重建需求，後市營運出現轉機，台化(1326)、台塑化(6505)股價表現相對強勢。鋼鐵產業進入Q4傳統旺季，鋼價有撐，中鋼(2002)、中鴻(2014)近來獲外資法人買超，帶動本周以來股價上揚，今雖收黑但維持高檔水準。8月營收公布期，題材個股有表現，鴻海8月合併營收4205.46億元，創歷年同期新高，一度漲逾1%，收盤穩在5日線；國巨(2327)認列基美，8月合併營收72.96億元，年增113.65%，股價走高近半根漲停板。

台股近來被月線壓著打，今日多方趁美股休市想要有所做為，開高走高一度大漲百點，然而外資上週五大舉賣超236億元，週一繼續偏空，使得市場信心不足，無功而返，終場指數收漲62.16點，未能站穩12700關卡，5日RSI為47.74，10日RSI為49.15，9日K值為50.51，9日D值為42.22，20日乖離率為-0.38，外資(不含外資自營商)轉向買超42.5505億元。

台股過去一個月資金出現輪動，從電子族群移往基期較低的傳統產業，新台幣匯率仍強，今日衝破29.3元，顯示國際資金並沒有撤離台灣，大盤指數區間整理，個股表現。目前因疫情收斂和下半年旺季帶動，且經濟指標亦回到擴張水準，大環境利多因素仍在，惟股市漲多面臨獲利了結壓力，加上美國總統大選民調接近五五波，不確定性因素升溫，指數震盪難免。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，電子股長期以來是台股的主要撐盤要角，短期內因為漲多而震盪也難免，預料接下來短期內評價相對具競爭力的電子股有望受到資金青睞。

(時報資訊)