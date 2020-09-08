因歐美疫情趨緩，服飾消費市場景氣逐步復甦，以及中國政府積極提振內需，需求明顯回溫，帶動下乙二醇EG現貨報價走穩，目前現貨價來到480-490美元/公噸，國際EG大廠也相繼調漲9月合約價；另外，原料成本石腦油、乙烯價格表現堅挺，亦也為EG報價帶來支撐。

供應面略微緊張；因颶風影響，美國兩家EG裝置延長歲修時間，年產能分別為28萬噸和34萬噸，而加拿大陶氏35萬噸/年、國內南亞也正執行計畫性歲修，供給減少，可望帶動EG產品價格上漲。(商品行情網)

(時報資訊)