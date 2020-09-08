《商情》服飾銷售回升 EG報價有撐 15:232020/09/08 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因歐美疫情趨緩，服飾消費市場景氣逐步復甦，以及中國政府積極提振內需，需求明顯回溫，帶動下乙二醇EG現貨報價走穩，目前現貨價來到480-490美元/公噸，國際EG大廠也相繼調漲9月合約價；另外，原料成本石腦油、乙烯價格表現堅挺，亦也為EG報價帶來支撐。 供應面略微緊張；因颶風影響，美國兩家EG裝置延長歲修時間，年產能分別為28萬噸和34萬噸，而加拿大陶氏35萬噸/年、國內南亞也正執行計畫性歲修，供給減少，可望帶動EG產品價格上漲。(商品行情網) (時報資訊) #南亞 #EG #歲修 #服飾銷售 #有撐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》外資買超42.5億元 資金備足月線在望 15:232020/09/08 財經 《電腦設備》最壞時機已過 宏正8月營收雙升 15:402020/09/08 財經 不出國的創富商機 百貨精品報復性成長 15:372020/09/08 生活 《半導體》外資續讚聯詠 長線免驚 12:332020/09/08 財經 《類股》Q4鋼市旺季有撐 外資愛戴中鋼、中鴻 12:502020/09/08 財經 《盤中解析》台股月線壓力大 類股輪動大風吹 10:342020/09/08 財經 高CP值電動機車 拚年底銷售萬輛 04:102020/09/08 財經焦點 小護士變襪達人 張惠英銅板價推廣MIT機能襪 19:002020/09/08 財經 奔騰思潮：陳立誠》台積電撐不起台灣綠能產業 19:492020/09/08 海納百川 台塑四寶 9月營運看增 04:102020/09/08 財經要聞 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 雅迪登台 電動機車進入戰國時代 - 財經要聞 - 工商時報 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 蔣爸被騙！陸半導體業15年後再爆國恥 神秘董座竟藏陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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