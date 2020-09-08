中鴻(2014)8月營收32.17億元，創今年4月以來最高，月增率達23.21%，年減幅度收斂至4.76%；中鴻9月內外銷盤價續漲，有利業績持穩高水準。

中鴻8月產品價格續漲以及出貨增加，帶動8月營收回到30億元之上水準，單月營收年減幅度僅4.76%；因上半年鋼市疲弱，鋼價走跌，中鴻今年1~8月營收237.77億元，年減22.22%。

在大陸鋼鐵需求旺盛帶動下，中鴻再度全面調漲9月熱軋、冷軋及熱鍍鋅等大宗底材鋼品價格，每公噸均漲700元，其中熱軋漲幅逾4%；外銷價格部分，依產品別和不同地區每公噸調漲30～40美元，此為中鴻7月以來連續三個月調漲價格。因市場預期鋼價看漲，出貨可望維持一定的強度，有利中鴻9月營收持續向上。

受惠第三季鋼價逐月調漲，熱軋產品每公噸累計漲2000元，加上業外股利挹注，中鴻第三季挑戰轉盈，全年預估可達損平或是小幅獲利。

(時報資訊)