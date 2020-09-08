真的差一點就出人命了！網友在《爆料公社》分享一段影片，在車水馬龍的大馬路邊，突然有一名看上去才5歲大的女童，從人行道跳到車道上，旁邊正停著一台等待紅燈的公車，若是燈轉綠，公車就這麼輾過，後果可真是不堪設想。

影片中顯示，正當大家都在等待交通號誌，紅燈轉為綠燈時，這時原本在人行道上的一名約莫5歲大的女孩，一步一步的走上車道，慢慢地靠近當時正在等紅燈的公車，她整個都快接近公車輪胎了，此時小女孩就一愣一愣地呆站在那，讓看到這一幕的所有人都傻了，也不見有家長出面將孩子抱回。

PＯ文者相當憤怒地表示，若是下一秒紅燈轉為綠燈，釀成悲劇又該怎麼辦？又要公車司機負責嗎？他透露要不是當時拍下這段畫面的騎士驚見，眼明手快丟下機車，機警地將女童抱回安全的地方，可能就有兩個家庭因此要破碎了，而在女童被救起後的8秒，公車也起步。

不少人也呼籲，真的不要讓孩子離開視線範圍，不論在外在家，都應注意孩子的安全。PO文者也憤怒道，「這起事件若不幸發生意外，公車司機是不是又要負刑事責任」？因此有網友對眼明手快的騎士讚聲，「你不是救小孩，你救的是司機一輩子的人生！」

(中時新聞網)