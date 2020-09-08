集保結算所8日表示，伴隨商業經營環境快速變動，由區塊鏈技術帶動的交易紀錄革命，已勢不可擋。集保結算所近期以區塊鏈技術創新應用於營業處所議價之債券及票券交易確認及單據傳送服務，解決固定收益商品市場30多年來派員或郵寄交割的痛點。

現行交易商與客戶議價買賣債券或票券，交易商要派員或郵寄成交單、給付憑單或債券存摺等相關交易單據給客戶收存，如果債券附條件交易遇到提前解約時，交易商還要向客戶先收回債券存摺後，才能進行後續交割作業，相關程序不僅耗費人力，也影響交割效率。

目前全市場債券及票券每日交易量已衝破3,000億元，集保結算所配合證券公會及票券公會需求，積極導入金融科技於集保平台保管的債券及票券商品上，首創結合區塊鏈、憑證身分識別及電子簽章等技術，讓交易商能即時交付交易單據，交易對手也能即時線上確認交易內容，全程運用區塊鏈獨有的不可否認及不可竄改特性，確保資料傳送過程之安全，並完整記錄作為數位證據使用，大幅提升整體作業效率。

集保結算所金融業務部王銘祥經理表示，集保近年來積極進行數位轉型，尤其是因應新冠肺炎疫情發展，亦思考如何運用各種金融科技，協助市場提升作業效率，及降低臨櫃接觸的機會。本案以創新開放思惟，積極協助市場打造數位生態系，率先將區塊鏈技術導入營業處所議價之債券、票券交易市場，實現在債券自營商與保管銀行間、票券商間的交易場景，後續仍會持續擴大運用範圍。

目前集保結算所已完成系統功能開發及內部測試，預計今年9月開始由全市場參與者進行測試，並訂於第4季正式推出，將為債券及票券市場在金融科技領域運用跨出一大步。

(工商 )