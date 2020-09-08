緯創（3231）在第二季因遞延出貨及疫情帶動的宅經濟急單下，出貨及營收表現衝上一波高峰後，第三季有部分產品線出貨略為回檔，其8月營收700.12億元，較上月下修1成、並較去年同期微幅減少0.08％。累計其今年1到8月合併營收5,433.57億元，年減0.92％，仍為歷年同期次高。

從四大產品線來看，緯創單月筆電出貨小跌至160萬台、伺服器亦小幅減少至22萬台，至於桌機及顯示器產品則皆維持在80萬台／件的水平，表現大致符合預期。

另一方面，緯創旗下雲端網路資料中心供應商緯穎（6669），進入第三季以來亦受到客戶拉貨力道走緩影響下，月營收表現較第二季高峰明顯走弱，其8月營收147.83億元、月減約1成、為147.83億元，但仍較去年同期有超過3成的年增幅。

累計其今年前8個月營收年增近15％，達1,176.11億元，續站歷年同期高點。

(工商 )