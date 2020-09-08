聯利媒體 (TVBS) 宣佈，由TVBS執行副總經理劉文硯接掌總經理。

TVBS表示，劉文硯擁有20年豐富的媒體、娛樂、行銷、數位暨業務管理經驗，2019年9月加入TVBS。TVBS強調，劉文硯以更創新、全面的視野，致力將TVBS打造為全媒體科技公司，建立完整的IP生態圈結構，包括力推跨螢策略，

劉文硯表示，TVBS未來將快速轉型為媒體科技公司，持續產製高品質的媒體內容，極大化IP價值，創造最大的影響力及營收。

在加入TVBS之前，劉文硯曾擔任美商二十世紀福斯影片公司董事總經理，在台灣發行81部電影，創造56億台幣票房，包含《艾莉塔戰鬥天使》創下全球票房第三名、《羅根》成為休傑克曼個人票房最高電影、《死侍》打破台灣春節票房紀錄。期間也發行無數國片，包括票房大片《比悲傷更悲傷的故事》、《角頭》及紀錄台灣的重要電影《我們的那時此刻》與《幸福路上》。

劉文硯也曾任全球廣告集團IPG旗下之美商艾比傑台灣董事總經理，帶領團隊為台灣首度贏得首座Festival of Media Global全球媒體大獎。另曾任職雅虎、奧美互動行銷和李奧貝納。

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